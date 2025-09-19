Blue Origin llevará a la Luna el vehículo VIPER en 2027

Washington, D.C. (MiMorelia.com).- La NASA asignó a la empresa Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, la misión de llevar a la Luna el vehículo explorador VIPER en 2027, con el objetivo de buscar agua congelada y otros recursos volátiles en el Polo Sur lunar.

La operación forma parte del programa Servicios Comerciales de Carga Lunar (CLPS) y contempla una inversión de hasta 190 millones de dólares. El viaje se realizará a bordo del módulo Blue Moon MK1, también desarrollado por Blue Origin.

El róver VIPER recolectará datos clave sobre el uso de recursos locales, fundamentales para la exploración humana sostenible, tanto en la Luna como en futuras misiones a Marte.

Bajo este acuerdo, Blue Origin será responsable del diseño, pruebas e integración del sistema de aterrizaje, mientras que la NASA operará el rover y desarrollará la estrategia científica.

Esta será la segunda misión lunar otorgada a Blue Origin por la NASA. La primera, también con el Blue Moon MK1, despegará en 2025 con tecnología de medición láser y cámaras de alta definición.

