Avión de la NASA realiza aterrizaje de emergencia en Houston tras falla mecánica [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un avión de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) realizó este martes un aterrizaje de emergencia con la panza en el aeropuerto de Ellington Field, al sureste de Houston, luego de presentar una falla mecánica que impidió el despliegue normal del tren de aterrizaje.
El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, a plena luz del día, lo que provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia, aunque no se reportaron personas heridas.
La aeronave involucrada fue identificada como un WB-57, un avión de investigación de gran altitud utilizado por la NASA para misiones científicas. El aterrizaje de emergencia se realizó en la pista 17R-35L, lo que obligó a interrumpir temporalmente las operaciones en esa zona del aeropuerto mientras se garantizaba la seguridad.
De acuerdo con la propia agencia espacial, el avión presentó un problema mecánico durante la maniobra final de aproximación.
“Hoy, un problema mecánico con uno de los WB-57 de la NASA provocó un aterrizaje con el tren de aterrizaje desplegado en Ellington Field. La respuesta al incidente continúa y toda la tripulación se encuentra a salvo en este momento”, detalló la NASA en un comunicado difundido horas después del hecho.
Tras el incidente, videos del aterrizaje comenzaron a circular en redes sociales, en los que se observa el momento en que la aeronave desciende y se desliza sobre la pista con el fuselaje en contacto directo con el asfalto, generando chispas visibles.
En las imágenes posteriores también se aprecia al piloto saliendo de la cabina con el apoyo del personal de emergencia, lo que reforzó la confirmación de que no hubo lesionados.
Autoridades aeroportuarias de Houston informaron que, tras el aterrizaje, equipos de bomberos y personal de respuesta rápida se desplegaron de inmediato para asegurar la zona y retirar la aeronave.
“El incidente ocurrió cerca de las 11:30 am cuando la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en la pista 17R-35L del aeropuerto de Ellington”, señaló Houston Airports en un comunicado oficial.
De manera preliminar, se informó que dos personas viajaban a bordo del avión, ambas integrantes de la tripulación, quienes resultaron ilesas. Tampoco se reportaron daños mayores en la infraestructura del aeropuerto, más allá de la interrupción temporal de operaciones.
La NASA subrayó que se iniciará una investigación exhaustiva para determinar el origen exacto de la falla mecánica.
“Como en cualquier incidente, la NASA llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa. La NASA mantendrá informada al público de forma transparente a medida que obtengamos más información”, indicó la agencia.
El WB-57 es una aeronave de investigación atmosférica de alta altitud con base en el Centro Espacial Johnson, capaz de volar a más de 60 mil pies, y ha sido utilizada durante décadas para estudios científicos, observaciones climáticas y misiones especializadas.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si el avión será reparado o retirado del servicio, mientras continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.
