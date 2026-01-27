Avión de la NASA realiza aterrizaje de emergencia en Houston tras falla mecánica [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un avión de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) realizó este martes un aterrizaje de emergencia con la panza en el aeropuerto de Ellington Field, al sureste de Houston, luego de presentar una falla mecánica que impidió el despliegue normal del tren de aterrizaje.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, a plena luz del día, lo que provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia, aunque no se reportaron personas heridas.

La aeronave involucrada fue identificada como un WB-57, un avión de investigación de gran altitud utilizado por la NASA para misiones científicas. El aterrizaje de emergencia se realizó en la pista 17R-35L, lo que obligó a interrumpir temporalmente las operaciones en esa zona del aeropuerto mientras se garantizaba la seguridad.

De acuerdo con la propia agencia espacial, el avión presentó un problema mecánico durante la maniobra final de aproximación.