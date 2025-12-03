Ciencia y Tecnología

Auroras, fallas en GPS y riesgo menor en red eléctrica: alertan por tormenta geomagnética

La NOAA notificó a operadores tecnológicos, sectores críticos y autoridades, con el fin de que tomen medidas preventivas ante cualquier interferencia
Auroras, fallas en GPS y riesgo menor en red eléctrica: alertan por tormenta geomagnética
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta extendida por tormenta geomagnética, la cual podría tener efectos leves a moderados sobre sistemas tecnológicos sensibles como redes eléctricas, satélites y navegación GPS, durante la noche de este miércoles 3 y la madrugada del jueves 4 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC), se esperan niveles de actividad geomagnética clasificados como G1 a G3, lo que indica desde condiciones menores hasta moderadas en la escala K de intensidad, con un índice esperado de K=5, lo cual representa una perturbación considerable en la magnetósfera terrestre.

☀️ ¿Qué es una tormenta geomagnética?

Es una alteración en el campo magnético de la Tierra causada por viento solar y eyecciones de masa coronal provenientes del Sol. Estos fenómenos pueden interferir en la tecnología moderna, especialmente en zonas ubicadas en latitudes altas.

⚠️ Impactos potenciales:

Según el informe técnico (códigos WARK04 y WARK05), los efectos más probables de esta tormenta incluyen:

  • Fluctuaciones en redes eléctricas, especialmente en regiones cercanas al Polo Norte (como Canadá y el norte de EE.UU.).

  • Interferencia menor en operaciones satelitales y sistemas GPS.

  • Auroras boreales visibles más al sur de lo habitual, como en los estados de Michigan y Maine, en EE.UU.

“Aurora – Aurora may be visible at high latitudes, i.e., northern tier of the U.S. such as northern Michigan and Maine” — SWPC/NOAA

📍 ¿Puede afectar a México?

En términos generales, México se encuentra en una latitud geográfica menos vulnerable, por lo que los efectos directos son muy poco probables. Sin embargo, los satélites y sistemas de telecomunicaciones que prestan servicio en el país sí podrían verse levemente afectados, aunque sin representar un riesgo mayor para la población.

🛰️ ¿Qué se está haciendo?

La NOAA notificó a operadores tecnológicos, sectores críticos y autoridades, con el fin de que tomen medidas preventivas ante cualquier interferencia. Se recomendó monitorear continuamente los niveles de actividad solar durante el fenómeno.

