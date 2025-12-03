Auroras, fallas en GPS y riesgo menor en red eléctrica: alertan por tormenta geomagnética

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta extendida por tormenta geomagnética, la cual podría tener efectos leves a moderados sobre sistemas tecnológicos sensibles como redes eléctricas, satélites y navegación GPS, durante la noche de este miércoles 3 y la madrugada del jueves 4 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC), se esperan niveles de actividad geomagnética clasificados como G1 a G3, lo que indica desde condiciones menores hasta moderadas en la escala K de intensidad, con un índice esperado de K=5, lo cual representa una perturbación considerable en la magnetósfera terrestre.