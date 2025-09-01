Auroras Boreales en México: del evento Carrington de 1859 a la tormenta de mayo de 2024

El eco de la historia: 1859

Lo ocurrido en 2024 recordó inevitablemente al evento Carrington del 1 de septiembre de 1859, la tormenta solar más intensa registrada en la historia reciente del planeta.

En Londres, el astrónomo Richard Carrington observó por primera vez una fulguración solar a través de su telescopio. Diecisiete horas después, la Tierra recibió su impacto y se inició una tormenta geomagnética que iluminó los cielos nocturnos de todo el planeta con auroras boreales visibles en Cuba, Hawái, México y Centroamérica.

En la Ciudad de México, el director del entonces Colegio de Minería, Joaquín Velázquez de León, y sus alumnos quedaron atónitos ante el espectáculo del cielo rojo de esa noche. Sin saberlo, fueron testigos de un evento extremo que interrumpió los telégrafos de Europa y Estados Unidos, la tecnología más avanzada de la época.

Si algo semejante ocurriera hoy, los efectos no se limitarían a los telégrafos. Nuestra sociedad, dependiente de satélites, redes eléctricas, navegación aérea y telecomunicaciones, enfrentaría un reto global.

El “Día de las Madres” que brilló en el cielo nocturno de México

El Servicio de Clima Espacial México (SCiESMEX), del Instituto de Geofísica de la UNAM, emitió alertas el 10 de mayo de 2024 anticipando una tormenta solar severa. Durante más de 39 horas, el país vivió los efectos del impacto solar. La tormenta geomagnética fue tan intensa que alcanzó niveles extremos y permitió la observación de auroras en lugares como Michoacán, Querétaro y la Ciudad de México.

El fenómeno quedó registrado por primera vez de manera integral gracias a la red de instrumentos del Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE) operando desde el campus UNAM-Morelia. Estos datos históricos ofrecen una oportunidad única para evaluar la vulnerabilidad de México y diseñar estrategias de prevención.