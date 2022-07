Ashley Martínez, la primera niña mexicana que descubre un asteroide

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una niña de solo once años de edad, Ashley Martínez Ocampo, descubrió un asteroide a través de un programa patrocinado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

De acuerdo a medios nacionales la mexicana fue invitada a participar en el proyecto por la Sociedad Astronómica Urania (SAU) impulsada por la NASA con el programa Colaboración Internacional de Búsqueda Astronómica (IASC), en el que el año pasado Ashley analizó cerca de 30 fotografías de distintos puntos del cielo y con la ayuda de un software descubrió un asteroide.

Hasta el momento el asteroide lleva por nombre 2021 FD26, pero debido a que la menor hizo observaciones importantes sobre el cuerpo celeste, tendrá la oportunidad de ponerle el nombre que ella quiera.

“Fue tardado encontrar el asteroide, ya que tenía que analizar varias imágenes cuidadosamente, que no se me pasara nada; fue complicado por fallas ocasionales del software que me confundía, pero una vez que lo identifiqué me sentí muy orgullosa”, dijo la niña en una entrevista para un medio de comunicación.