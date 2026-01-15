Así sería el iPhone 18 Pro: pantalla curva, 8K y menos marcos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nuevas filtraciones del iPhone 18 Pro han puesto a Apple nuevamente en el centro de atención. Aunque se esperan mejoras importantes en diseño y rendimiento, también crecen las dudas sobre el precio y el impacto ambiental del dispositivo.

¿Qué tendría el nuevo iPhone 18 Pro?

Portales especializados y analistas del sector han revelado supuestas características del modelo iPhone 18 Pro, que marcaría una nueva etapa en la gama alta de Apple:

Pantalla LTPO de 6.27 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz

Face ID integrado bajo la pantalla , ofreciendo una experiencia sin interrupciones

Diseño con curvatura en pantalla y marcos más delgados

Grabación en calidad 8K

Isla dinámica más pequeña , optimizando el área útil

Lentes con zoom periscópico para la cámara trasera

Además, se mantienen los rumores sobre:

Combinación estética entre aluminio y vidrio para un diseño uniforme

Nuevas opciones de color

Procesador A20 Pro

Mayor duración de batería

Control de cámara mejorado

Módem C2 para conectividad más eficiente

¿Por qué está Apple bajo la lupa?

Aunque las mejoras prometen una experiencia más avanzada, expertos en tecnología advierten sobre el posible incremento en el precio del iPhone 18 Pro, que ya pertenece a la línea más costosa de Apple.

También se han encendido alertas en torno a la sostenibilidad del nuevo modelo. Algunas de las funciones, como el zoom periscópico o la grabación en 8K, podrían requerir mayor consumo energético o componentes de mayor impacto ambiental.