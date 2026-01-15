Así sería el iPhone 18 Pro: pantalla curva, 8K y menos marcos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nuevas filtraciones del iPhone 18 Pro han puesto a Apple nuevamente en el centro de atención. Aunque se esperan mejoras importantes en diseño y rendimiento, también crecen las dudas sobre el precio y el impacto ambiental del dispositivo.
Portales especializados y analistas del sector han revelado supuestas características del modelo iPhone 18 Pro, que marcaría una nueva etapa en la gama alta de Apple:
Pantalla LTPO de 6.27 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz
Face ID integrado bajo la pantalla, ofreciendo una experiencia sin interrupciones
Diseño con curvatura en pantalla y marcos más delgados
Grabación en calidad 8K
Isla dinámica más pequeña, optimizando el área útil
Lentes con zoom periscópico para la cámara trasera
Además, se mantienen los rumores sobre:
Combinación estética entre aluminio y vidrio para un diseño uniforme
Nuevas opciones de color
Procesador A20 Pro
Mayor duración de batería
Control de cámara mejorado
Módem C2 para conectividad más eficiente
Aunque las mejoras prometen una experiencia más avanzada, expertos en tecnología advierten sobre el posible incremento en el precio del iPhone 18 Pro, que ya pertenece a la línea más costosa de Apple.
También se han encendido alertas en torno a la sostenibilidad del nuevo modelo. Algunas de las funciones, como el zoom periscópico o la grabación en 8K, podrían requerir mayor consumo energético o componentes de mayor impacto ambiental.
“Se espera que Apple tome en cuenta estos factores al momento de definir el diseño final del iPhone 18 Pro”, señalaron analistas.
Hasta ahora, Apple no ha confirmado oficialmente ninguna de estas características, pero el historial de filtraciones acertadas ha elevado las expectativas entre usuarios y expertos por igual.
mrh