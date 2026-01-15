Ciencia y Tecnología

Así sería el iPhone 18 Pro: pantalla curva, 8K y menos marcos

APPLE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nuevas filtraciones del iPhone 18 Pro han puesto a Apple nuevamente en el centro de atención. Aunque se esperan mejoras importantes en diseño y rendimiento, también crecen las dudas sobre el precio y el impacto ambiental del dispositivo.

¿Qué tendría el nuevo iPhone 18 Pro?

Portales especializados y analistas del sector han revelado supuestas características del modelo iPhone 18 Pro, que marcaría una nueva etapa en la gama alta de Apple:

  • Pantalla LTPO de 6.27 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz

  • Face ID integrado bajo la pantalla, ofreciendo una experiencia sin interrupciones

  • Diseño con curvatura en pantalla y marcos más delgados

  • Grabación en calidad 8K

  • Isla dinámica más pequeña, optimizando el área útil

  • Lentes con zoom periscópico para la cámara trasera

Además, se mantienen los rumores sobre:

  • Combinación estética entre aluminio y vidrio para un diseño uniforme

  • Nuevas opciones de color

  • Procesador A20 Pro

  • Mayor duración de batería

  • Control de cámara mejorado

  • Módem C2 para conectividad más eficiente

¿Por qué está Apple bajo la lupa?

Aunque las mejoras prometen una experiencia más avanzada, expertos en tecnología advierten sobre el posible incremento en el precio del iPhone 18 Pro, que ya pertenece a la línea más costosa de Apple.

También se han encendido alertas en torno a la sostenibilidad del nuevo modelo. Algunas de las funciones, como el zoom periscópico o la grabación en 8K, podrían requerir mayor consumo energético o componentes de mayor impacto ambiental.

“Se espera que Apple tome en cuenta estos factores al momento de definir el diseño final del iPhone 18 Pro”, señalaron analistas.

Hasta ahora, Apple no ha confirmado oficialmente ninguna de estas características, pero el historial de filtraciones acertadas ha elevado las expectativas entre usuarios y expertos por igual.

