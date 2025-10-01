Así quedan los precios de Xbox Game Pass en México

Essential: $169 pesos mensuales (sin cambio)

Premium: $219 pesos mensuales (sin cambio)

Ultimate: $449 pesos mensuales (antes $299)

La diferencia de $150 pesos mensuales representa un alza del 50% para los usuarios del plan más completo, el cual incluye acceso a más de 400 juegos, títulos desde su lanzamiento, EA Play, Ubisoft+ Classics, juego en la nube y recompensas anuales de hasta 100,000 puntos.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios han comenzado a cancelar su suscripción.

Otros cuestionan la falta de una opción flexible o más asequible, especialmente para jugadores en regiones con menor poder adquisitivo, como el interior del país.

Para quienes prefieren el pago anual del plan Ultimate, el golpe al bolsillo es aún más notorio: $5,388 pesos al año, una cantidad que puede ser comparable con una consola nueva.