Así puedes usar WhatsApp como un experto con estos trucos

Fija tus conversaciones más importantes

¿Quieres tener tus chats favoritos siempre arriba? Solo mantén presionado el chat y toca el ícono de pin. Puedes fijar hasta tres conversaciones al inicio de tu lista.

Marca como no leído y responde después

¿No puedes contestar de inmediato? Mantén presionado el chat y elige “Marcar como no leído”. Aparecerá un punto verde como recordatorio visual.

Envía mensajes sin usar las manos

Con asistentes como Siri o Google Assistant, solo di “envía un WhatsApp a [nombre del contacto]” y dicta el mensaje. Ideal para manejar o cocinar sin interrumpir tu día.

Libera espacio en tu celular

Ve a Configuración > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento para ver qué chats ocupan más espacio y eliminar archivos pesados.

Usa mensajes temporales para mayor privacidad

Activa mensajes que desaparecen en 24 horas, 7 o 90 días. Entra al chat, toca el nombre del contacto y selecciona “Mensajes temporales”.

Usa WhatsApp en dos celulares

¿Dos teléfonos, una cuenta? Ahora es posible. Ve a Vincular dispositivo, escanea el código QR desde tu segundo teléfono y listo.

Silencia llamadas de desconocidos

Evita interrupciones no deseadas. En Configuración > Privacidad, activa la opción para silenciar automáticamente llamadas de números no guardados.

Comparte fotos sin perder calidad

En lugar de “Galería”, selecciona “Documento” para enviar imágenes sin compresión. O bien, toca la opción “HD” al enviar desde la galería para conservar su calidad.

Lee sin que lo noten

Desactiva las “Confirmaciones de lectura” desde Configuración > Privacidad. También puedes usar el widget de notificaciones para leer sin abrir la app.

Crea encuestas en segundos

Desde el clip de adjuntos, elige “Encuesta” para consultar decisiones rápidas con amigos, familia o grupos laborales.