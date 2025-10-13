Ciencia y Tecnología

Así puedes transformar tus fotos con ayuda de la IA

La Galería de Prompts permite compartir ideas para generar imágenes increíbles con inteligencia artificial
Puedes modificar tus propias fotos con unos pocos clics y un buen prompt
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Te imaginas poder convertir una simple idea en una imagen profesional en solo cinco pasos? Con la inteligencia artificial esto ya es posible gracias a la Galería de Prompts, una herramienta colaborativa que impulsa la creatividad digital a través de instrucciones claras y compartidas por la comunidad.

Un "prompt" es una instrucción o consulta que se introduce en un modelo de inteligencia artificial para generar una respuesta específica, ya sea texto o imagen. Cuanto más detallado sea el prompt, más impresionante será el resultado.

Ahora, gracias a plataformas como Share Prompts, los usuarios pueden explorar una amplia gama de ideas ya probadas por otras personas y aplicarlas directamente en Gemini, la aplicación de IA generativa de Google.

La aplicación es sencilla de usar y no necesitas ser experto en tecnología para sacarle provecho. Solo sigue estos pasos:

  1. Copia el prompt

  2. Elige un prompt de la galería y haz clic en el botón para copiarlo.

  3. Abre Gemini

  4. Ingresa a la aplicación o sitio web oficial desde tu dispositivo.

  5. Pega el prompt

  6. Inserta el texto copiado en el campo de entrada de Gemini.

  7. Sube tu foto

  8. Selecciona la imagen que deseas transformar.

  9. Genera tu obra

  10. Haz clic en “generar” y deja que la inteligencia artificial haga su magia.

Con esta herramienta, los usuarios pueden acceder a un universo de posibilidades visuales, desde retratos artísticos hasta escenarios de ciencia ficción, todo a partir de una idea bien expresada.

