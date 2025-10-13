Así puedes transformar tus fotos con ayuda de la IA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Te imaginas poder convertir una simple idea en una imagen profesional en solo cinco pasos? Con la inteligencia artificial esto ya es posible gracias a la Galería de Prompts, una herramienta colaborativa que impulsa la creatividad digital a través de instrucciones claras y compartidas por la comunidad.
Ahora, gracias a plataformas como Share Prompts, los usuarios pueden explorar una amplia gama de ideas ya probadas por otras personas y aplicarlas directamente en Gemini, la aplicación de IA generativa de Google.
Copia el prompt
Elige un prompt de la galería y haz clic en el botón para copiarlo.
Abre Gemini
Ingresa a la aplicación o sitio web oficial desde tu dispositivo.
Pega el prompt
Inserta el texto copiado en el campo de entrada de Gemini.
Sube tu foto
Selecciona la imagen que deseas transformar.
Genera tu obra
Haz clic en “generar” y deja que la inteligencia artificial haga su magia.
Con esta herramienta, los usuarios pueden acceder a un universo de posibilidades visuales, desde retratos artísticos hasta escenarios de ciencia ficción, todo a partir de una idea bien expresada.
RPO