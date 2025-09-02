Ciencia y Tecnología

Así puedes convertir audios de WhatsApp a texto fácil y rápido

Esta herramienta de transcripción ya está disponible en WhatsApp para facilitar la lectura de mensajes de voz
Usuarios de Android y iOS pueden activarla desde los ajustes de la app
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para quienes prefieren leer a escuchar, WhatsApp ahora permite transcribir mensajes de voz a texto de forma sencilla y directa desde la aplicación.

Esta nueva función responde a una de las peticiones más frecuentes de los usuarios: poder visualizar los contenidos de un mensaje de voz sin tener que reproducirlo. Esto resulta útil en lugares públicos, durante reuniones o simplemente para ahorrar tiempo.

Para convertir tus audios en texto, primero debes asegurarte de tener la función habilitada. El proceso es el siguiente:

  1. Abre WhatsApp y ve a "Ajustes".

  2. Entra en el apartado de "Chats".

  3. Activa la opción "Transcripciones de mensajes de voz".

  4. Una vez habilitada, cada vez que recibas un audio, sigue estos pasos:

  5. Mantén presionado el mensaje de voz.

  6. En la barra de opciones que aparece, toca “Transcribir”.

  7. En Android, presiona los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona “Transcribir”.

La app mostrará el contenido del audio en texto, sin necesidad de reproducirlo.

Es importante que el idioma del mensaje coincida con el configurado en tu WhatsApp; de lo contrario, la transcripción puede presentar errores. Además, si el audio se grabó con mucho ruido de fondo, es posible que el texto resultante tenga imprecisiones.

Esta función es especialmente útil para personas con dificultades auditivas, así como para quienes reciben múltiples mensajes de voz en entornos donde no pueden escucharlos. También representa una herramienta eficaz para organizar y responder mensajes con mayor rapidez.

