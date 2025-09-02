Así puedes convertir audios de WhatsApp a texto fácil y rápido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para quienes prefieren leer a escuchar, WhatsApp ahora permite transcribir mensajes de voz a texto de forma sencilla y directa desde la aplicación.

Esta nueva función responde a una de las peticiones más frecuentes de los usuarios: poder visualizar los contenidos de un mensaje de voz sin tener que reproducirlo. Esto resulta útil en lugares públicos, durante reuniones o simplemente para ahorrar tiempo.