Así puedes borrar cookies y navegar con mayor seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Quizá no lo sabías, pero eliminar las cookies de tu navegador web no solo aligera tu equipo: también protege tus datos personales ante ciberataques. Aunque estas pequeñas piezas de texto suelen parecer inofensivas, ignorarlas podría abrir la puerta a riesgos que van más allá del simple historial de navegación.
Las cookies, aunque útiles, pueden ser explotadas por ciberdelincuentes. Si no se eliminan con regularidad, es posible que terceros accedan a datos sensibles como contraseñas, ubicaciones, historial de compras e incluso información bancaria.
Además, acumular cookies puede saturar el almacenamiento del navegador, volviendo lenta la navegación y generando errores de carga en algunas páginas.
Evita hacerlo en redes WiFi públicas, ya que podrían registrar tu actividad.
Revisa manualmente qué cookies eliminar, ya que algunas son útiles para recordar accesos.
Hazlo con tu navegador actualizado para un proceso más seguro.
No aceptes cookies de sitios sospechosos. Verifica que la URL sea auténtica y segura.
Abre tu navegador y entra a "Configuración".
Dirígete a "Privacidad y seguridad".
Selecciona "Eliminar datos de navegación".
Establece el periodo de eliminación automática.
¡Listo! Navegarás más rápido y con mayor protección.
RPO