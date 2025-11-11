Ciencia y Tecnología

Así puedes borrar cookies y navegar con mayor seguridad

Pixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Quizá no lo sabías, pero eliminar las cookies de tu navegador web no solo aligera tu equipo: también protege tus datos personales ante ciberataques. Aunque estas pequeñas piezas de texto suelen parecer inofensivas, ignorarlas podría abrir la puerta a riesgos que van más allá del simple historial de navegación.

Las cookies son archivos que los sitios web almacenan en tu dispositivo para personalizar tu experiencia. Recuerdan tus accesos, preferencias e incluso los artículos que dejas en el carrito de compras. Pero, como advierten especialistas en ciberseguridad, también pueden volverse vulnerables a amenazas digitales.

Las cookies, aunque útiles, pueden ser explotadas por ciberdelincuentes. Si no se eliminan con regularidad, es posible que terceros accedan a datos sensibles como contraseñas, ubicaciones, historial de compras e incluso información bancaria.

Además, acumular cookies puede saturar el almacenamiento del navegador, volviendo lenta la navegación y generando errores de carga en algunas páginas.

Los expertos aconsejan borrar las cookies al menos una vez al mes. Sin embargo, hay recomendaciones importantes para hacerlo de manera eficaz y segura:

  • Evita hacerlo en redes WiFi públicas, ya que podrían registrar tu actividad.

  • Revisa manualmente qué cookies eliminar, ya que algunas son útiles para recordar accesos.

  • Hazlo con tu navegador actualizado para un proceso más seguro.

  • No aceptes cookies de sitios sospechosos. Verifica que la URL sea auténtica y segura.

¿Cómo eliminar cookies en tu navegador?

  1. Abre tu navegador y entra a "Configuración".

  2. Dirígete a "Privacidad y seguridad".

  3. Selecciona "Eliminar datos de navegación".

  4. Establece el periodo de eliminación automática.

¡Listo! Navegarás más rápido y con mayor protección.

