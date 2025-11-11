Así puedes borrar cookies y navegar con mayor seguridad

Las cookies, aunque útiles, pueden ser explotadas por ciberdelincuentes. Si no se eliminan con regularidad, es posible que terceros accedan a datos sensibles como contraseñas, ubicaciones, historial de compras e incluso información bancaria.

Además, acumular cookies puede saturar el almacenamiento del navegador, volviendo lenta la navegación y generando errores de carga en algunas páginas.