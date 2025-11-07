Así puedes activar juegos de azar con Alexa

Ciencia y Tecnología

Puedes activarlos con comandos de voz o desde tu cuenta de Amazon
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alexa puede convertirse en tu compañera de juegos de azar. Desde el clásico "piedra, papel o tijera" hasta la tradicional lotería mexicana, esta tecnología pone la diversión al alcance de un simple "Alexa, juguemos".

Alexa cuenta con una serie de juegos integrados —conocidos como Skills— que no requieren instalación y están listos para ser activados desde cualquier dispositivo vinculado a tu cuenta de Amazon.

Estos son algunos de los juegos de azar que puedes disfrutar en familia o para pasar un buen rato a solas:

  • Piedra, papel o tijera

  • Póker de dados

  • Volados

  • Bingo

  • Lotería

  • Ruleta

Si tienes dudas sobre cómo jugar, basta con decir: “Alexa, explícame cómo se juega a la ruleta”, y la asistente no solo responderá, sino que guiará la partida desde el principio.

¿Cómo activar los juegos de azar en Alexa?

Desde tu cuenta de Amazon:

  1. Ingresa a Amazon y busca la sección “Categorías”.

  2. Selecciona “Juegos y curiosidades”.

  3. Elige todos los juegos que desees activar.

  4. Da clic en “Activar” en cada uno.

  5. ¡Listo! Todos se sincronizarán con tus dispositivos.

Usando comandos de voz:

Simplemente dile:

  • “Alexa, juguemos a los dados”

  • “Alexa, cara o cruz”

  • “Alexa, bingo”

Y la asistente comenzará el juego con instrucciones claras.

En una época donde el entretenimiento digital parece alejar a las personas, estos juegos pueden unir a las familias, romper el hielo en reuniones o simplemente darle un respiro lúdico a tu día.
