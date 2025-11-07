Así puedes activar juegos de azar con Alexa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alexa puede convertirse en tu compañera de juegos de azar. Desde el clásico "piedra, papel o tijera" hasta la tradicional lotería mexicana, esta tecnología pone la diversión al alcance de un simple "Alexa, juguemos".

Alexa cuenta con una serie de juegos integrados —conocidos como Skills— que no requieren instalación y están listos para ser activados desde cualquier dispositivo vinculado a tu cuenta de Amazon.