Así podrás ver la última superluna del año: guía para disfrutar la Luna Fría

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 4 de diciembre, el cielo nocturno será testigo de un espectáculo astronómico único: la aparición de la Luna Fría, que además será la última luna llena y superluna del año 2025, de acuerdo con información de la NASA y medios astronómicos especializados como EarthSky, Time and Date y Star Walk.

🌕 ¿Qué es la Luna Fría?

La Luna Fría es el nombre tradicional que se le da a la luna llena de diciembre en el hemisferio norte, según la NASA. El término proviene de antiguos calendarios de las tribus algonquinas en América del Norte, que asociaban esta luna con el inicio del invierno y la caída de las temperaturas.

¿Por qué será una superluna?

Además de ser la última luna llena del año, la Luna Fría de 2025 será una superluna, ya que coincidirá con el perigeo, es decir, el punto en el que la Luna está más cerca de la Tierra en su órbita elíptica. Según NASA Science, esto hace que el satélite natural se vea hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que en otras lunas llenas del año.

🕓 ¿Cuándo se podrá ver?

De acuerdo con TimeandDate.com, la Luna alcanzará su punto máximo de iluminación la noche del miércoles 4 de diciembre, pero podrá apreciarse como llena entre el 3 y el 5 de diciembre, dependiendo de las condiciones climáticas y del lugar de observación.

En Morelia y gran parte del país, la mejor hora para observarla será poco después del anochecer, mirando hacia el este, justo cuando comience a elevarse sobre el horizonte.

¿Por qué esta luna es especial?

Según EarthSky.org, la Luna Fría no solo es la última superluna del año, sino que también alcanza una de las posiciones más altas en el cielo, similar a como lo hace el Sol durante el verano, debido a la inclinación del eje terrestre. Esto permite que se vea por más tiempo y con mayor claridad durante la noche.