Así pelea el robot de Musk; muestra su kung-fu en nuevo video

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elon Musk, empresario visionario y CEO de Tesla, publicó un video titulado “Optimus aprende kung-fu”, en el que su robot humanoide demuestra una sorprendente capacidad para imitar movimientos de artes marciales.
El clip fue compartido en su cuenta oficial de X, donde rápidamente generó miles de reacciones. En el video, se observa a Optimus replicando los movimientos de un entrenador humano, en lo que parece una coreografía al estilo kung-fu tradicional, para luego ejecutar una especie de combate simulado.
Aunque la escena podría parecer parte de una película de ciencia ficción, lo cierto es que este tipo de desarrollos forman parte de los planes de Tesla para crear autómatas capaces de realizar tareas humanas complejas, desde labores industriales hasta asistencia personal.
“El propósito de Optimus es aliviar a los humanos de tareas peligrosas, repetitivas o aburridas”, ha mencionado Musk en anteriores conferencias, aunque la incorporación de habilidades físicas como las mostradas en el video abre nuevos debates sobre el alcance y los límites éticos de la robótica avanzada.
RPO