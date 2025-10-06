Así pelea el robot de Musk; muestra su kung-fu en nuevo video

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elon Musk, empresario visionario y CEO de Tesla, publicó un video titulado “Optimus aprende kung-fu”, en el que su robot humanoide demuestra una sorprendente capacidad para imitar movimientos de artes marciales.

El clip fue compartido en su cuenta oficial de X, donde rápidamente generó miles de reacciones. En el video, se observa a Optimus replicando los movimientos de un entrenador humano, en lo que parece una coreografía al estilo kung-fu tradicional, para luego ejecutar una especie de combate simulado.