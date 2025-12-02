Así luce la Nebulosa de la Mariposa: Gemini Sur revela su belleza cósmica

Con colores vibrantes y formas simétricas que asemejan las alas de una mariposa, la fotografía combina datos que trazan el gas de hidrógeno ionizado (en rojo intenso) y oxígeno energizado (en azul), revelando la dinámica y la energía interna de esta nebulosa planetaria.

La estructura visual de NGC 6302 fue moldeada por una estrella moribunda que, tras colapsar, se convirtió en una enana blanca con temperaturas superiores a los 250,000°C, una de las más calientes conocidas hasta ahora. Esta estrella lanzó al espacio sus capas externas, generando una forma bipolar que, bajo ciertos ángulos, luce como una criatura alada capturada en pleno vuelo.

El resultado es una imagen que no solo es científicamente valiosa, sino también estéticamente asombrosa, digna de los catálogos más impresionantes del universo. La captura forma parte del Programa del Legado de Imágenes de NOIRLab, cuyo objetivo es acercar la ciencia a la sociedad a través de la belleza del cosmos.