Así luce la Nebulosa de la Mariposa: Gemini Sur revela su belleza cósmica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva imagen captada por el telescopio Gemini Sur en Chile ha dejado sin aliento a astrónomos y amantes del universo: se trata de una impresionante vista de la Nebulosa de la Mariposa (NGC 6302), una estructura cósmica de aspecto alado ubicada entre 2,500 y 3,800 años luz de la Tierra.
La imagen fue seleccionada por estudiantes chilenos como parte de una convocatoria para celebrar los 25 años de la Primera Luz del Observatorio Internacional Gemini, y muestra con exquisito detalle los flujos de gas y polvo expulsados por una estrella en sus últimas etapas de vida.
Con colores vibrantes y formas simétricas que asemejan las alas de una mariposa, la fotografía combina datos que trazan el gas de hidrógeno ionizado (en rojo intenso) y oxígeno energizado (en azul), revelando la dinámica y la energía interna de esta nebulosa planetaria.
La estructura visual de NGC 6302 fue moldeada por una estrella moribunda que, tras colapsar, se convirtió en una enana blanca con temperaturas superiores a los 250,000°C, una de las más calientes conocidas hasta ahora. Esta estrella lanzó al espacio sus capas externas, generando una forma bipolar que, bajo ciertos ángulos, luce como una criatura alada capturada en pleno vuelo.
El resultado es una imagen que no solo es científicamente valiosa, sino también estéticamente asombrosa, digna de los catálogos más impresionantes del universo. La captura forma parte del Programa del Legado de Imágenes de NOIRLab, cuyo objetivo es acercar la ciencia a la sociedad a través de la belleza del cosmos.
BCT