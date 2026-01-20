Así investigará la NASA el suelo, el calor y la radiación de la Luna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NASA anunció la selección de tres nuevas investigaciones científicas que formarán parte del programa Artemis y que ayudarán a comprender mejor el terreno, la radiación y la historia de la Luna.
De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, estos experimentos llegarán a la superficie lunar mediante el programa CLPS (Servicios Comerciales de Carga Lunar), a través del cual empresas privadas transportan instrumentos científicos. Las entregas no se realizarán antes de 2028.
Joel Kearns, subadministrador asociado de exploración en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, explicó que este modelo permite impulsar la innovación: “Estas selecciones continúan nuestra línea de exploración lunar y también informarán la seguridad y navegación humana futura en la Luna y más allá”.
Las cargas científicas seleccionadas son:
EMILIA-3D, un sensor infrarrojo que creará modelos térmicos tridimensionales del terreno lunar. Esto permitirá entender mejor cómo se comporta el regolito —el polvo y roca de la superficie lunar— ante los cambios de temperatura.
LISTER, un instrumento que medirá el flujo de calor en el interior de la Luna mediante perforaciones poco profundas, con el objetivo de conocer mejor su historia térmica y la forma en que el calor se transmite bajo la superficie.
SELINE, un experimento que analizará el entorno de radiación lunar, incluyendo rayos cósmicos y neutrones, y cómo estos interactúan con el suelo. Esta información será clave para la seguridad de futuras misiones humanas.
La NASA detalló que estos experimentos no requieren un sitio específico de aterrizaje y que más adelante se asignarán las misiones comerciales que los transportarán. Con el programa CLPS, la agencia busca mantener una presencia constante en la Luna y sentar las bases para una economía lunar en crecimiento.
SHA