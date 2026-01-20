Así investigará la NASA el suelo, el calor y la radiación de la Luna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NASA anunció la selección de tres nuevas investigaciones científicas que formarán parte del programa Artemis y que ayudarán a comprender mejor el terreno, la radiación y la historia de la Luna.

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, estos experimentos llegarán a la superficie lunar mediante el programa CLPS (Servicios Comerciales de Carga Lunar), a través del cual empresas privadas transportan instrumentos científicos. Las entregas no se realizarán antes de 2028.

Joel Kearns, subadministrador asociado de exploración en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, explicó que este modelo permite impulsar la innovación: “Estas selecciones continúan nuestra línea de exploración lunar y también informarán la seguridad y navegación humana futura en la Luna y más allá”.

Las cargas científicas seleccionadas son: