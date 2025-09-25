Así funciona el nuevo Reels de Instagram: videos en formato cine y definición pro
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Instagram, la popular plataforma de Meta, presentó una actualización que promete cambiar la forma de crear y consumir videos: el nuevo formato de Reels en “modo cine”, con el que será posible compartir contenidos panorámicos y en alta definición.
De acuerdo con Meta, este formato permite grabar y publicar videos en una resolución de 5120 x 1080 píxeles, hasta cinco veces más grande que la medida original de los Reels. Con ello, los usuarios podrán experimentar una calidad tipo cinematográfica, ideal para paisajes, tomas creativas o producciones con un estilo más profesional.
Para aprovechar este formato, los videos deben grabarse en alta calidad y editarse previamente en plataformas como Premiere, Canva, Final Cut o DaVinci, donde se puede ajustar la imagen panorámica y exportar en formato H.265, necesario para conservar la resolución al subirlos.
Los Reels de Instagram son videos cortos y creativos que pueden grabarse y editarse dentro de la app. Con esta actualización, se amplían sus posibilidades al ofrecer un formato pensado para producciones más elaboradas, manteniendo la esencia de dinamismo y entretenimiento que caracteriza a la red social.
mrh