Así funciona el internet de CFE que cuesta menos de 100 pesos al mes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El servicio de internet móvil de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa ganando usuarios en el país gracias a sus precios accesibles y a la posibilidad de conectarse sin necesidad de contratar una red fija.

Este sistema opera mediante un dispositivo portátil MIFI, que genera señal WiFi al aprovechar las redes 4G, LTE y 5G. De esta manera, basta con encender el equipo para que teléfonos, tabletas o computadoras puedan navegar desde cualquier lugar con cobertura.

El paquete más económico cuesta 95 pesos al mes e incluye 5 gigabytes de navegación. Para quienes contratan por primera vez, es necesario adquirir un equipo con un costo inicial de mil 145 pesos, que incluye el módem y el primer mes de servicio.

La contratación se realiza en línea a través de la página oficial de CFE Internet, donde también se pueden hacer recargas ingresando el número de SIM. El equipo es entregado en el domicilio del usuario por Sepomex en cuestión de días.

A diferencia de las compañías privadas, este servicio se ofrece a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, subsidiaria creada sin fines de lucro y cuyo objetivo principal es garantizar el derecho a la conectividad en comunidades que antes estaban fuera del alcance de otros proveedores.

