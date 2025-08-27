Así fue la prueba 10 de Starship: lanzamiento, despliegue y amerizaje [VIDEO]

Starbase, Texas (MiMorelia.com).- SpaceX dio un paso más hacia el desarrollo del primer vehículo de lanzamiento totalmente reutilizable del mundo, luego de que la Starship completara su décima prueba de vuelo el pasado 26 de agosto de 2025 a las 6:30 p.m. (CT), cumpliendo con éxito todos los objetivos establecidos.

El lanzamiento inició con el Super Heavy encendiendo sus 33 motores Raptor para elevarse sobre el Golfo de México. La maniobra de separación se realizó con una puesta en escena en caliente, permitiendo que la etapa superior de Starship encendiera sus seis motores y continuara rumbo al espacio.

Tras la separación, el propulsor Super Heavy realizó un descenso controlado hacia una zona previamente establecida, donde ejecutó un encendido de aterrizaje y un último vuelo sobre el agua antes de apagarse y amerizar.