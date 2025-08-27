Así fue la prueba 10 de Starship: lanzamiento, despliegue y amerizaje [VIDEO]

Starbase, Texas (MiMorelia.com).- SpaceX dio un paso más hacia el desarrollo del primer vehículo de lanzamiento totalmente reutilizable del mundo, luego de que la Starship completara su décima prueba de vuelo el pasado 26 de agosto de 2025 a las 6:30 p.m. (CT), cumpliendo con éxito todos los objetivos establecidos.
El lanzamiento inició con el Super Heavy encendiendo sus 33 motores Raptor para elevarse sobre el Golfo de México. La maniobra de separación se realizó con una puesta en escena en caliente, permitiendo que la etapa superior de Starship encendiera sus seis motores y continuara rumbo al espacio.
Tras la separación, el propulsor Super Heavy realizó un descenso controlado hacia una zona previamente establecida, donde ejecutó un encendido de aterrizaje y un último vuelo sobre el agua antes de apagarse y amerizar.
Por su parte, la nave Starship alcanzó su trayectoria suborbital planeada, desplegando con éxito ocho simuladores Starlink, en lo que se convirtió en la primera demostración de carga útil para el sistema. Además, se completó el reencendido en el espacio de un motor Raptor, mostrando capacidades clave para futuras maniobras de desorbitación.
Durante el reingreso, la nave recopiló datos sobre el rendimiento de su escudo térmico y estructura, soportando condiciones extremas. Con ayuda de sus cuatro flaps, la Starship controló su descenso, ejecutó un giro de aterrizaje y finalizó con un amerizaje suave en el Océano Índico.
De acuerdo con SpaceX, el objetivo de estas pruebas no es solo alcanzar el éxito inmediato, sino obtener datos que impulsen el desarrollo de futuras generaciones de Starship y Super Heavy, maximizando el aprendizaje en cada vuelo.
