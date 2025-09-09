Así es el nuevo iPhone 17 Air, el más delgado de la historia: apenas 5.6 mm

Cupertino, California (MiMorelia.com).- En el marco del evento "Awe Dropping" celebrado este 9 de septiembre de 2025 en el Apple Park, Apple presentó el nuevo iPhone 17 Air, un modelo que se corona como el iPhone más delgado jamás creado, con solo 5.6 milímetros de grosor.

Durante la transmisión en vivo, Apple destacó que el iPhone Air está pensado para quienes buscan potencia en un cuerpo ultraligero, sin sacrificar rendimiento ni resistencia.