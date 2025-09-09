Así es el nuevo iPhone 17 Air, el más delgado de la historia: apenas 5.6 mm

Cupertino, California (MiMorelia.com).- En el marco del evento "Awe Dropping" celebrado este 9 de septiembre de 2025 en el Apple Park, Apple presentó el nuevo iPhone 17 Air, un modelo que se corona como el iPhone más delgado jamás creado, con solo 5.6 milímetros de grosor.
Durante la transmisión en vivo, Apple destacó que el iPhone Air está pensado para quienes buscan potencia en un cuerpo ultraligero, sin sacrificar rendimiento ni resistencia.
El iPhone Air incluye:
Pantalla de 6.5 pulgadas con tecnología ProMotion, que mejora la fluidez visual.
Protección Ceramic Shield en la parte frontal y trasera, para mayor resistencia a caídas.
Nuevo diseño de bordes planos y cuerpo ultrafino.
Batería optimizada y procesador A19 con enfoque en eficiencia energética e inteligencia artificial.
Además de este modelo, Apple también presentó el iPhone 17 tradicional, el Apple Watch Series 11 y los AirPods Pro 3, pero sin duda el protagonismo se lo llevó esta nueva versión ultra delgada del smartphone.
La información está en desarrollo; ¡vuelve pronto para una actualización!
