Así es ‘Coatlicue’, la supercomputadora mexicana más poderos de América Latina

El sistema estará conformado por unos 200 gabinetes refrigerados por agua y alrededor de 7,500 chasis de procesamiento, lo cual implicará una alta demanda de energía, agua y conectividad de alta velocidad.

La ubicación será definida de forma colegiada en enero de 2026, priorizando estos recursos técnicos.

¿Qué podrá hacer Coatlicue?

El sistema estará enfocado en resolver problemas de interés nacional y facilitar el desarrollo científico, con aplicaciones como:

Predicción del clima y desastres naturales.

Planeación agrícola y uso eficiente del agua.

Procesamiento de datos de exploración petrolera.

Análisis fiscal y aduanero para prevenir evasión.

Apoyo a investigaciones científicas de frontera.

Servicios de cálculo masivo para empresas y startups.

El proyecto formará parte del Clúster Nacional de Supercómputo, que ya integra a universidades como la UNAM, IPN, Cinvestav, BUAP, UAM y más, que actualmente suman 9.45 petaflops en conjunto. Coatlicue, por sí sola, multiplicará esa capacidad por más de 30 veces.