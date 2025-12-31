Así despidió el Sol el 2025: fuerte llamarada sacude la atmósfera terrestre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una llamarada solar de clase M7.1, considerada de nivel moderado (R2), fue registrada este 31 de diciembre de 2025 a las 13:51 UTC por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA (SWPC, por sus siglas en inglés), proveniente de la Región Activa 4324 del Sol.

De acuerdo con el comunicado oficial, este tipo de erupciones pueden causar apagones temporales en las comunicaciones de alta frecuencia (HF), afectando la banda de radio en el lado iluminado de la Tierra durante varios minutos.

“Las llamaradas solares de este nivel son poco comunes, pero pueden provocar degradación o pérdida temporal de señales”, informó el SWPC a través de su sitio web y redes sociales.

El evento ha sido clasificado como una erupción M de clase media, lo que indica que no representa un riesgo severo para la infraestructura satelital ni para la población, pero sí puede tener efectos puntuales en sistemas de navegación, comunicaciones y algunos vuelos transoceánicos.