Artemis II explorará el lado oculto de la Luna y marcará el rumbo de futuras misiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La misión Artemis II de la NASA marcará un nuevo paso en la exploración espacial al llevar a una tripulación humana a volar alrededor de la Luna, con énfasis en el estudio de su lado oculto, una región que nunca se observa desde la Tierra.

Durante esta misión, que tendrá una duración de aproximadamente 10 días, la cápsula Orion rodeará el satélite natural en una trayectoria que permitirá a los astronautas recolectar datos científicos y poner en práctica técnicas desarrolladas durante sus entrenamientos, como la identificación de terrenos, geología lunar y toma de muestras virtuales.

“Artemis II es una oportunidad para que los astronautas pongan en práctica las destrezas científicas lunares [...]. También es una oportunidad para que los científicos y los ingenieros colaboren en tiempo real durante las operaciones”, destacó Kelsey Young, líder de ciencia lunar de Artemis II.

Uno de los enfoques clave de Artemis II será el sobrevuelo del Polo Sur lunar, zona rica en cráteres, hielo y formaciones rocosas que podrían revelar indicios cruciales para futuras bases espaciales y presencia humana sostenida en el satélite.