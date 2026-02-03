Artemis II enfrentó fugas y frío extremo: NASA aplaza lanzamiento a marzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NASA concluyó exitosamente una prueba clave de repostaje del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) para la misión Artemis II, aunque diversos desafíos técnicos llevaron a aplazar el posible lanzamiento hasta marzo de 2026.

La madrugada del 1 de febrero, bajo una luna llena brillante, el cohete fue cargado con propelente criogénico en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida. Esta operación formó parte del llamado “ensayo general en húmedo”, que simula los procedimientos reales de lanzamiento y sirve para identificar posibles fallos.

Entre los principales problemas detectados se encontró una fuga de hidrógeno líquido, una válvula suelta en la escotilla de Orión, y fallas en canales de comunicación de audio entre el equipo de tierra. A pesar de ello, se logró llenar exitosamente los tanques de la etapa central y criogénica, y cerrar la cápsula Orion.

“La seguridad de la tripulación seguirá siendo la máxima prioridad”, afirmó la agencia, que ahora revisará todos los datos antes de establecer una nueva fecha oficial de lanzamiento.