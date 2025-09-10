Artemis II busca pasajeros… Así puedes ser parte del viaje a la Luna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NASA anunció que la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado de su nueva campaña lunar, despegará a principios de 2026 y contará con una tripulación internacional que orbitará la Luna antes de regresar a la Tierra.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), serán los primeros humanos en viajar a bordo del poderoso cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y de la nave Orion, como parte de los preparativos para futuras misiones hacia la superficie lunar y, eventualmente, a Marte.

El público puede participar... ¡enviando su nombre!

Como parte de la campaña para acercar al público a esta histórica misión, la NASA abrió un registro para que cualquier persona pueda enviar su nombre, el cual será grabado en una tarjeta de memoria que volará dentro de la cápsula Orion durante la misión.

📌 ¿Cómo participar?

Solo debes ingresar a go.nasa.gov/artemisnames, completar tu nombre, apellido y un PIN de 4 a 7 dígitos, y recibirás una tarjeta de embarque digital personalizada.

"Tu nombre viajará alrededor de la Luna y regresará a la Tierra como parte de la misión Artemis II", explicó la agencia en su convocatoria oficial.