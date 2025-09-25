Apple responde a preocupaciones sobre rayones en el iPhone 17

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el lanzamiento del iPhone 17 Pro, usuarios y medios especializados han expresado inquietudes sobre la durabilidad del dispositivo, principalmente en torno a posibles arañazos en su estructura de aluminio y en la base de la cámara.
De acuerdo con un artículo de Bloomberg publicado el día del lanzamiento, algunas unidades de demostración en tiendas Apple y socios minoristas presentaban marcas visibles, especialmente en la parte trasera cerca del área de carga MagSafe.
Apple señaló para el medio 9to5mac.com que estas imperfecciones no son arañazos, sino residuos transferidos desde los soportes MagSafe utilizados en exhibición, los cuales pueden eliminarse mediante limpieza.
La compañía aseguró que ya trabaja en la sustitución de dichos soportes para evitar que el problema se repita, y aclaró que otros modelos, como el iPhone 16, también resultaron afectados en las áreas de demostración.
En paralelo, el creador de contenido JerryRigEverything difundió un video en el que advierte que la base de la cámara del iPhone 17 Pro es más propensa a mostrar marcas al no contar con un bisel o filete de protección.
Al respecto, Apple explicó que los bordes del módulo de la cámara comparten características con otros productos de aluminio anodizado de la marca, como MacBooks y versiones previas de iPhone.
Añadió que, aunque estos elementos son sometidos a pruebas de durabilidad, es posible que con el uso prolongado aparezcan señales de desgaste normal, como pequeñas abrasiones.
Para leer la versión completa, da clic aquí: rayones en iPhone.
RYE-