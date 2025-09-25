Apple responde a preocupaciones sobre rayones en el iPhone 17

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el lanzamiento del iPhone 17 Pro, usuarios y medios especializados han expresado inquietudes sobre la durabilidad del dispositivo, principalmente en torno a posibles arañazos en su estructura de aluminio y en la base de la cámara.

De acuerdo con un artículo de Bloomberg publicado el día del lanzamiento, algunas unidades de demostración en tiendas Apple y socios minoristas presentaban marcas visibles, especialmente en la parte trasera cerca del área de carga MagSafe.

Apple señaló para el medio 9to5mac.com que estas imperfecciones no son arañazos, sino residuos transferidos desde los soportes MagSafe utilizados en exhibición, los cuales pueden eliminarse mediante limpieza.