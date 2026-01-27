Apple presenta el nuevo AirTag con mayor precisión y refuerzos de seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple presentó el nuevo AirTag, una versión actualizada de su dispositivo de rastreo, durante un evento de hardware realizado a finales de 2025. El producto tendrá una distribución escalonada por regiones y llegará a México durante el primer trimestre de 2026.

El nuevo AirTag busca responder a críticas previas relacionadas con la seguridad y la precisión de localización. Para ello, la compañía incorporó ajustes tecnológicos orientados a ofrecer un uso cotidiano más confiable y transparente.

Principales mejoras del nuevo AirTag

Entre las novedades destaca la integración de un chip de banda ultraancha de nueva generación, que amplía el alcance de localización precisa hasta 60 metros en espacios abiertos, además de optimizar el consumo energético.

Otras mejoras incluyen:

Mayor precisión en la app Buscar

Altavoz más potente y más difícil de desactivar

Mejor integración con iOS 18

Estos cambios benefician principalmente a usuarios que rastrean con frecuencia llaves, mochilas, equipaje u otros objetos personales.

Refuerzos en seguridad y privacidad

Apple también reforzó las medidas para evitar el rastreo no consentido. El sistema ahora emite alertas más rápidas a dispositivos cercanos y mejora la visibilidad de la detección de AirTags desconocidos.

Las funciones de seguridad incluyen:

Avisos automáticos en iPhone y dispositivos Android

Sonido de alerta más audible

Historial de detección accesible para el usuario

Especialistas señalan que estas medidas elevan el estándar de privacidad en el segmento de rastreadores personales.

Llegada a México y precios

La compañía confirmó que el nuevo AirTag estará disponible en México tanto en tiendas físicas como en línea durante el primer trimestre de 2026.

Los precios estimados son:

Unidad individual: 799 pesos

Paquete de cuatro: 2,699 pesos

Se prevé una alta demanda entre usuarios que ya forman parte del ecosistema Apple.

Integración con el ecosistema Apple

El nuevo AirTag fortalece la estrategia de Apple en dispositivos inteligentes conectados, al mejorar su integración con iPhone, Apple Watch y Mac. Analistas anticipan que este tipo de tecnología tendrá un papel cada vez más relevante en la gestión de objetos personales y en la vida cotidiana.

