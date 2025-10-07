Apple lanza en México AppleCare+ contra robo y pérdida; estos son los modelos que aplican

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México se suma oficialmente a la lista de países que pueden contratar AppleCare+ con cobertura contra robo y pérdida, el plan más completo de protección que ofrece Apple para sus dispositivos iPhone.

Esta es la primera vez que el servicio se ofrece en el país, y está disponible por el momento solo en modelos seleccionados de las últimas generaciones de iPhone. Su precio en México es de 5,999 pesos.

La contratación se puede realizar directamente desde el dispositivo, accediendo al menú Configuración > General > AppleCare y garantía.

Según información verificada por Xataka México, estos son los modelos que actualmente permiten la contratación de AppleCare+ con robo y pérdida:

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Aunque no hay confirmación oficial por parte de Apple México, se espera que modelos como el iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max y el iPhone 17 también sean compatibles próximamente. Xataka reportó haber solicitado aclaraciones directamente a Apple, sin respuesta al momento.

Hasta ahora, esta versión de AppleCare+ solo estaba disponible en países como Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y algunos mercados de Europa. En Latinoamérica, Chile era el único país con acceso al servicio, pero ahora México se une a la lista.

A diferencia de otros países donde el precio varía según el modelo de iPhone, en México el costo es uniforme para todos los dispositivos compatibles: 5,999 pesos mexicanos.

AppleCare+ con protección por robo y pérdida cubre:

Dos incidentes por año relacionados con robo o pérdida del dispositivo

Reemplazo del equipo con un modelo igual o equivalente

Protección adicional contra daños accidentales (ya incluida en AppleCare+ tradicional)

Este nuevo servicio representa un paso importante en la expansión del soporte y servicios premium de Apple en México.

