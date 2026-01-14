Apple lanza Creator Studio 2026 con apps de IA para música, video e imágenes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple anunció el lanzamiento oficial de su nuevo Creator Studio 2026, una suite de aplicaciones creativas impulsadas por inteligencia artificial (IA), diseñada especialmente para creadores de contenido, editores de video, músicos, diseñadores y profesionales de la productividad visual.

Este nuevo paquete estará disponible a nivel global a partir del 28 de enero de 2026, y podrá descargarse directamente desde el App Store.

Apple reveló tres modalidades de acceso al Creator Studio, con sus respectivos beneficios y precios:

Plan general : $149 pesos al mes o $1,490 pesos al año, con un mes de prueba gratuito.

Plan para estudiantes y docentes : $49 pesos al mes o $490 pesos al año, también con un mes de prueba gratis.

Plan por compra de nuevos dispositivos: Tres meses gratis al adquirir un iPad o Mac nuevos.

La suite estará compuesta por 11 aplicaciones especializadas, muchas de ellas renovadas con herramientas de inteligencia artificial bajo la plataforma Apple Intelligence. Las apps confirmadas son:

Final Cut Pro : Edición de video profesional con nuevos flujos de trabajo para iPad y Mac.

Logic Pro : Producción musical con herramientas como Synth Player y Chord ID.

Pixelmator Pro : Edición de imágenes con IA, ahora disponible por primera vez en iPad.

Keynote, Pages y Numbers : Mejoradas con sugerencias inteligentes que elevan la productividad.

Freeform : Organización visual colaborativa (disponible más adelante en 2026).

Motion y Compressor : Herramientas para crear y exportar contenido audiovisual en múltiples formatos.

MainStage: Plataforma de presentaciones musicales en vivo.

Con este lanzamiento, Apple busca posicionarse como líder en herramientas creativas integradas con IA, respondiendo a la demanda de creadores que buscan procesos más fluidos y profesionales en sus dispositivos Apple.

mrh