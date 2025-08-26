Apple confirma su esperado evento 2025: será el 9 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple anunció oficialmente la fecha de su próximo Apple Event 2025, uno de los más esperados del año en el mundo tecnológico, el cual se llevará a cabo el martes 9 de septiembre.

La invitación enviada por la compañía de Cupertino incluye el eslogan “awe dropping” (que podría traducirse como “asombroso” o “impresionante”), lo que ha generado gran expectativa sobre los anuncios que se darán a conocer durante la presentación.