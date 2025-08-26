Apple confirma su esperado evento 2025: será el 9 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple anunció oficialmente la fecha de su próximo Apple Event 2025, uno de los más esperados del año en el mundo tecnológico, el cual se llevará a cabo el martes 9 de septiembre.
La invitación enviada por la compañía de Cupertino incluye el eslogan “awe dropping” (que podría traducirse como “asombroso” o “impresionante”), lo que ha generado gran expectativa sobre los anuncios que se darán a conocer durante la presentación.
Aunque la firma no ha revelado oficialmente los productos que se presentarán, analistas y especialistas anticipan que este podría ser el escenario elegido para mostrar la nueva generación del iPhone 17, además de posibles actualizaciones en Apple Watch, iPad y otros dispositivos.
Como es habitual, los detalles visuales de la invitación han alimentado especulaciones sobre el diseño y las características de los próximos lanzamientos, aunque Apple se ha mantenido hermética sobre el contenido específico del evento.
El evento podrá seguirse en línea a partir de las 11:00 a.m. (hora de la Ciudad de México) a través de la página oficial de Apple, la aplicación Apple TV y el canal oficial de la compañía en YouTube.
Con este anuncio, Apple marca la pauta tecnológica de la segunda mitad del año, en un evento que tradicionalmente define tendencias en la industria de los smartphones y dispositivos inteligentes.
RYE-