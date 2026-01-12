Apple apuesta por IA de Google: así cambiará tu Siri este 2026

Tras una evaluación exhaustiva, Apple concluyó que la tecnología de inteligencia artificial desarrollada por Google ofrece la base más sólida y capaz para impulsar sus nuevos modelos. A pesar de esta integración, Apple aseguró que sus funciones seguirán operando directamente en los dispositivos Apple y en su entorno seguro Private Cloud Compute, manteniendo los estándares de privacidad que caracterizan a la empresa californiana.

Este nuevo enfoque también representa una evolución del concepto Apple Intelligence, el conjunto de herramientas de IA que la compañía busca posicionar como parte integral de su ecosistema de productos.

Aunque no se han revelado todos los detalles técnicos, expertos en tecnología coinciden en que este acuerdo podría redefinir la competencia en el sector de asistentes virtuales, donde Apple había quedado rezagada frente a otras plataformas como Alexa (Amazon) o el propio Asistente de Google.

En los próximos meses, se espera que ambas empresas den a conocer más detalles sobre cómo funcionará esta integración en diferentes regiones del mundo, incluyendo América Latina y México.

