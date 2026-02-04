Apple apostará solo por iPhone premium en 2026 y dejará fuera modelos estándar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple planea dar un giro en su estrategia de lanzamientos para 2026, al priorizar exclusivamente iPhone de gama alta y dejar fuera, al menos por un año, las versiones estándar o de menor costo, de acuerdo con reportes del medio especializado Nikkei.

Según la información, la compañía presentaría tres modelos premium de iPhone durante su tradicional conferencia de septiembre. Dos de estos dispositivos contarían con pantallas y cámaras de gama alta, mientras que el tercer modelo sería un iPhone plegable, una apuesta inédita dentro del catálogo de la marca.

El reporte señala que ninguno de los iPhone de 2026 sería considerado estándar, lo que implicaría precios elevados para los consumidores. Esta decisión respondería a la estrategia de Apple de enfocarse en dispositivos de alto valor, dirigidos a un segmento dispuesto a pagar más por tecnología de última generación.