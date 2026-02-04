Apple apostará solo por iPhone premium en 2026 y dejará fuera modelos estándar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple planea dar un giro en su estrategia de lanzamientos para 2026, al priorizar exclusivamente iPhone de gama alta y dejar fuera, al menos por un año, las versiones estándar o de menor costo, de acuerdo con reportes del medio especializado Nikkei.
Según la información, la compañía presentaría tres modelos premium de iPhone durante su tradicional conferencia de septiembre. Dos de estos dispositivos contarían con pantallas y cámaras de gama alta, mientras que el tercer modelo sería un iPhone plegable, una apuesta inédita dentro del catálogo de la marca.
El reporte señala que ninguno de los iPhone de 2026 sería considerado estándar, lo que implicaría precios elevados para los consumidores. Esta decisión respondería a la estrategia de Apple de enfocarse en dispositivos de alto valor, dirigidos a un segmento dispuesto a pagar más por tecnología de última generación.
De acuerdo con el mismo informe, Apple buscaría optimizar recursos y márgenes de ganancia, ante el incremento en los costos de componentes clave como chips y memoria RAM. Al concentrarse en modelos premium, la empresa reduciría el uso de piezas en dispositivos con menor rentabilidad y recuperaría más rápido los costos de producción.
El iPhone estándar de esta generación sería retrasado hasta 2027, con un posible lanzamiento en la primera mitad del año como la opción más accesible para el público. Esta decisión también abre la posibilidad de que el modelo “Air”, introducido en 2025, sea descartado, debido a una recepción menor a la esperada.
Analistas consideran que, una vez asegurados los ingresos provenientes de los equipos de gama alta, Apple podría retomar los modelos estándar con un margen financiero más holgado, manteniendo así su equilibrio entre innovación y rentabilidad.
mrh