Apple activa en México su SOS satelital; así funciona

Cuando intentas marcar al 911 y no hay cobertura, el iPhone desplegará automáticamente la opción de enviar un mensaje de emergencia vía satélite. El dispositivo te guiará para apuntarlo al satélite más cercano y, a través de una serie de preguntas, se recopilará la información necesaria: tipo de emergencia, si hay personas heridas y qué tipo de ayuda necesitas.

El tiempo de conexión varía entre 15 segundos y dos minutos, dependiendo del cielo despejado y los obstáculos como árboles o edificios.