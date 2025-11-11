Apple activa en México su SOS satelital; así funciona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de iPhone 14, 15 y 16 en México, ahora tienen acceso a una función que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte: el sistema de Emergencia SOS vía satélite.
Imagina estar en una zona de cerros o atrapado en un tramo de carretera sin señal, o incluso en un desastre natural como un sismo. En estas situaciones, poder pedir auxilio sin depender de la red puede ser la clave para sobrevivir.
Cuando intentas marcar al 911 y no hay cobertura, el iPhone desplegará automáticamente la opción de enviar un mensaje de emergencia vía satélite. El dispositivo te guiará para apuntarlo al satélite más cercano y, a través de una serie de preguntas, se recopilará la información necesaria: tipo de emergencia, si hay personas heridas y qué tipo de ayuda necesitas.
El tiempo de conexión varía entre 15 segundos y dos minutos, dependiendo del cielo despejado y los obstáculos como árboles o edificios.
La función permite también que tus contactos de emergencia reciban tu ubicación y actualizaciones del estado del auxilio, incluso si tú no puedes comunicarte directamente con ellos.
Tener un iPhone 14, 15 o 16, o un Apple Watch Ultra 3 actualizado.
Configurar tu ficha médica (“Medical ID”) y contacto de emergencia.
Conocer cómo acceder a la función SOS en tu dispositivo.
El servicio será gratuito y está ya disponible en todo el país.
RPO