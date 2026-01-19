Anuncios en ChatGPT: así funcionarán y esto dice OpenAI sobre tus datos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, anunció que en las próximas semanas comenzará a probar anuncios en su plataforma de inteligencia artificial, específicamente en las versiones gratuitas y ChatGPT Go, disponibles en Estados Unidos.

La medida busca hacer más accesible el uso de la inteligencia artificial sin necesidad de pago, al tiempo que se diversifica el modelo de ingresos de la compañía.

Los anuncios se mostrarán al final de las respuestas en conversaciones cuando haya un producto o servicio patrocinado relevante. OpenAI afirma que estarán claramente identificados, separados del contenido orgánico, y no influirán en las respuestas generadas por la IA.

“Puedes confiar en que las respuestas de ChatGPT se basan en lo que es objetivamente útil, nunca en la publicidad”, aseguró la empresa en su comunicado.

OpenAI aseguró que no vende las conversaciones ni los datos de los usuarios a anunciantes. Además, quienes usen la plataforma podrán desactivar la personalización de anuncios, borrar los datos utilizados para ese fin y optar por un plan sin publicidad, como ChatGPT Plus o Enterprise.

OpenAI señala que los anuncios permitirán que más personas accedan a la herramienta sin restricciones de pago.

“Nuestro compromiso de poner a los usuarios primero y mantener su confianza seguirá siendo el mismo”, añadió OpenAI.

Por ahora, las pruebas se harán solo en Estados Unidos, pero la empresa señala que ajustará el sistema con base en los comentarios de los usuarios.

