¡Alexa+ habla mexicano! Te entiende, reacciona y ya puedes probarla gratis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nueva generación del asistente inteligente de Amazon, Alexa+, ya está disponible en México, convirtiendo al país en el primer territorio de habla hispana en recibir esta evolución tecnológica impulsada por inteligencia artificial.
Aunque fue presentada hace casi un año, Alexa+ solo estaba disponible en inglés para usuarios en Estados Unidos. Ahora, llega en español con acento mexicano y muchas mejoras diseñadas para entender el contexto cultural y lingüístico del país.
Durante su etapa de acceso anticipado, Alexa+ será completamente gratuita. Posteriormente, tendrá un costo de 399 pesos al mes, aunque los suscriptores de Amazon Prime podrán utilizarla sin costo adicional.
A diferencia del asistente tradicional, Alexa+ está diseñada para entender el contexto de tus preguntas, responder con mayor precisión y ejecutar acciones concretas en tus dispositivos conectados, como cámaras, televisores, focos o bocinas inteligentes.
Entre sus nuevas capacidades destacan:
Comprensión del lenguaje natural y expresiones mexicanas, como el popular “ahorita”.
Interacciones más naturales: ya no necesitas decir “Alexa” cada vez.
Elección de voz, tono emocional, expresiones y reacciones personalizadas.
Reconocimiento de voz y visual para identificar a los miembros del hogar y personalizar las respuestas.
Aprendizaje de gustos, rutinas y hasta sentido del humor de cada usuario.
Gracias a la tecnología de Amazon Bedrock, Alexa+ selecciona el modelo de lenguaje más adecuado para cada tarea, combinando sistemas como Nova y otros desarrollados por Anthropic.
Sí. Alexa+ tiene visión artificial, por lo que puede analizar imágenes, como una receta escrita a mano o unos apuntes escolares. También permite buscar artículos en línea con base en necesidades específicas, por ejemplo: “Tengo caspa y busco un shampoo que no reseque el cuero cabelludo”.
En Prime Video, ahora podrás buscar escenas específicas por el nombre de un personaje o actor, sin necesidad de adelantar manualmente. Amazon también promete búsquedas de películas fuera de su catálogo, aunque aún está por verse qué tan bien funcionará con otras plataformas como Netflix o Disney+.
Además, se mejoró una de las funciones más criticadas: pedir canciones. Con Alexa+, puedes pedir música sin saber el nombre del artista o el título, simplemente describiendo lo que quieres escuchar. Eso sí, por ahora esto solo funcionará de forma óptima en Amazon Music, pero se espera compatibilidad con Spotify y Apple Music en futuras actualizaciones.
Hay dos formas de comenzar a probar Alexa+:
Registrarse gratuitamente en el sitio oficial de Alexa durante la etapa de acceso anticipado.
Comprar un nuevo dispositivo Echo (como Echo Dot Max o Echo Show 15); al activarlo, se registra automáticamente al programa.
Amazon enviará una invitación por correo electrónico para comenzar a utilizar el servicio. Aún no se ha confirmado la fecha oficial de lanzamiento general, pero se espera que ocurra en las próximas semanas.
Alexa+ llegará a casi todos los dispositivos Echo con Alexa, incluyendo:
Echo Dot Max
Echo Studio
Echo Show 8, 11, 15 y 21