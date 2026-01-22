¡Alexa+ habla mexicano! Te entiende, reacciona y ya puedes probarla gratis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nueva generación del asistente inteligente de Amazon, Alexa+, ya está disponible en México, convirtiendo al país en el primer territorio de habla hispana en recibir esta evolución tecnológica impulsada por inteligencia artificial.

Aunque fue presentada hace casi un año, Alexa+ solo estaba disponible en inglés para usuarios en Estados Unidos. Ahora, llega en español con acento mexicano y muchas mejoras diseñadas para entender el contexto cultural y lingüístico del país.

¿Qué es Alexa+ y cuánto cuesta?

Durante su etapa de acceso anticipado, Alexa+ será completamente gratuita. Posteriormente, tendrá un costo de 399 pesos al mes, aunque los suscriptores de Amazon Prime podrán utilizarla sin costo adicional.

¿Qué puede hacer Alexa+?

A diferencia del asistente tradicional, Alexa+ está diseñada para entender el contexto de tus preguntas, responder con mayor precisión y ejecutar acciones concretas en tus dispositivos conectados, como cámaras, televisores, focos o bocinas inteligentes.

Entre sus nuevas capacidades destacan: