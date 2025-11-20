Alertan por juguetes con inteligencia artificial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Prometen compañía, aprendizaje e incluso amistad. Pero detrás de su adorable apariencia y su avanzada tecnología, los juguetes con inteligencia artificial podrían representar un riesgo para el desarrollo de las infancias.

Estos juguetes no solo pueden interferir con la creatividad, sino también sustituir la interacción humana esencial para el desarrollo saludable de los menores.

El oso de peluche llamado Kumma con IA de FoloToy, llegó a mantener conversaciones de carácter sexual o a sugerir comportamientos peligrosos como el uso de fósforos y cuchillos. Tras el escándalo, la compañía anunció el retiro del producto.