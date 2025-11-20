Alertan por juguetes con inteligencia artificial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Prometen compañía, aprendizaje e incluso amistad. Pero detrás de su adorable apariencia y su avanzada tecnología, los juguetes con inteligencia artificial podrían representar un riesgo para el desarrollo de las infancias.
Estos juguetes no solo pueden interferir con la creatividad, sino también sustituir la interacción humana esencial para el desarrollo saludable de los menores.
El oso de peluche llamado Kumma con IA de FoloToy, llegó a mantener conversaciones de carácter sexual o a sugerir comportamientos peligrosos como el uso de fósforos y cuchillos. Tras el escándalo, la compañía anunció el retiro del producto.
El caso fue expuesto por un informe del Fondo Educativo PIRG de Estados Unidos, organismo que documentó múltiples fallas de seguridad en el comportamiento del juguete.
“Kumma”, comercializado por 99 dólares en el sitio oficial de la empresa, funcionaba con tecnología GPT-4o de OpenAI. Estaba diseñado para conversar, contar cuentos y adaptarse a la personalidad del usuario.
Por su parte, OpenAI —la firma responsable de la tecnología GPT-4o— notificó al PIRG que el desarrollador fue suspendido por incumplir sus políticas, aunque hasta el momento no ha emitido un posicionamiento público.
RPO