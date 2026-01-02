¡Alerta solar! Tormenta geomagnética podría afectar satélites y comunicaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una tormenta geomagnética moderada (nivel G2 en la escala NOAA) podría afectar parcialmente al planeta entre la tarde del martes 2 de enero y la madrugada del miércoles 3, según reportó el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la NOAA.
La alerta fue emitida debido a un índice K geomagnético de nivel 6, que indica actividad solar suficiente para generar fluctuaciones en redes eléctricas, alteraciones en satélites y posibles interferencias en sistemas de comunicación de alta frecuencia (HF), especialmente en latitudes altas.
Las tormentas geomagnéticas se originan por eyecciones de masa coronal del Sol (CME, por sus siglas en inglés), que al llegar a la Tierra pueden perturbar el campo magnético del planeta. Aunque su impacto directo en zonas como Michoacán es limitado, las consecuencias pueden sentirse en sistemas de navegación satelital, telecomunicaciones y vuelos aéreos en regiones cercanas a los polos.
Sistemas eléctricos: Fluctuaciones en la red, con posibles alarmas de voltaje en zonas de alta latitud.
Satélites: Problemas de orientación y aumento de fricción atmosférica, lo que afecta su trayectoria.
Comunicaciones: Señales de radio HF pueden perder fuerza en latitudes elevadas.
Auroras boreales: Se podrían observar más al sur de lo habitual, llegando hasta Wisconsin y Nueva York.
La alerta estará vigente desde las 20:30 UTC del 2 de enero hasta las 06:00 UTC del 3 de enero, es decir, entre las 14:30 h del martes y la medianoche del miércoles (tiempo del centro de México).
