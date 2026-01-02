¡Alerta solar! Tormenta geomagnética podría afectar satélites y comunicaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una tormenta geomagnética moderada (nivel G2 en la escala NOAA) podría afectar parcialmente al planeta entre la tarde del martes 2 de enero y la madrugada del miércoles 3, según reportó el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la NOAA.

La alerta fue emitida debido a un índice K geomagnético de nivel 6, que indica actividad solar suficiente para generar fluctuaciones en redes eléctricas, alteraciones en satélites y posibles interferencias en sistemas de comunicación de alta frecuencia (HF), especialmente en latitudes altas.

¿Qué es una tormenta geomagnética?

Las tormentas geomagnéticas se originan por eyecciones de masa coronal del Sol (CME, por sus siglas en inglés), que al llegar a la Tierra pueden perturbar el campo magnético del planeta. Aunque su impacto directo en zonas como Michoacán es limitado, las consecuencias pueden sentirse en sistemas de navegación satelital, telecomunicaciones y vuelos aéreos en regiones cercanas a los polos.