Alerta por tormentas solares: podrían interferir tecnología y comunicaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos emitió una alerta por tormentas geomagnéticas que podrían impactar la Tierra entre el 11 y el 13 de noviembre, debido a al menos dos eyecciones de masa coronal (CME) detectadas en el Sol.

De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC), el primer evento solar, registrado el 9 de noviembre, se espera que llegue a nuestro planeta el martes 11, mientras que un segundo evento más rápido, ocurrido el 10 de noviembre, alcanzaría la Tierra entre la noche del martes y el miércoles 12.

Estas perturbaciones solares podrían generar tormentas geomagnéticas moderadas (G2) y fuertes (G3), las cuales tienen el potencial de causar interferencias menores en sistemas tecnológicos, como redes de comunicación satelital o navegación GPS. Sin embargo, expertos aclaran que los efectos serían limitados y mitigables.

También existe la posibilidad de que las auroras boreales sean visibles en zonas del norte de Estados Unidos e incluso en regiones más al sur, como parte del medio oeste y hasta Oregon, si se alcanza el nivel G3.