AirPods con cámaras: lo que se sabe sobre el nuevo dispositivo de Apple

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos días surgieron versiones sobre el posible lanzamiento de unos AirPods Pro con cámaras, un dispositivo que podría marcar una nueva etapa en los audífonos inalámbricos de Apple, aunque hasta el momento la compañía no ha hecho ningún anuncio oficial.
De acuerdo con información difundida por el analista Ming-Chi Kuo, Apple estaría trabajando en una nueva generación de AirPods Pro que podría presentarse en 2026, incorporando cámaras infrarrojas como parte de sus principales novedades.
Según estas versiones, las cámaras permitirían un control por gestos, eliminando la necesidad de tocar los audífonos para realizar acciones cotidianas. A través de sensores, los usuarios podrían cambiar de canción, ajustar el volumen o contestar llamadas mediante movimientos de mano, con el objetivo de lograr una interacción más natural con el entorno.
Entre las características que se especula tendrían los AirPods Pro con cámaras se encuentran una experiencia de audio espacial más envolvente, mejor rendimiento energético, así como una integración más avanzada con los Apple Vision Pro, donde el audio se ajustaría en tiempo real al movimiento del usuario.
Además, se menciona la posible incorporación del chip H3, que ofrecería un desempeño superior, así como funciones para la detección de datos biométricos, aunque estos detalles no han sido confirmados por Apple.
En cuanto al precio, se estima que los AirPods Pro con cámaras podrían costar entre 5 mil 200 y 6 mil 900 pesos, en caso de llegar al mercado mexicano; sin embargo, la disponibilidad en México y su costo final dependerán de un anuncio oficial por parte de la empresa.
Por ahora, todas estas características forman parte de filtraciones y reportes no oficiales, por lo que se recomienda esperar a que Apple confirme o descarte el desarrollo y lanzamiento de este dispositivo.
mrh