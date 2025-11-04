Agujero negro devora estrella emite destello visible a 10 mil millones de años luz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de astrónomos en Estados Unidos detectó la mayor llamarada jamás registrada en torno a un agujero negro supermasivo, ubicada a unos 10 mil millones de años luz de la Tierra. El destello, equivalente al brillo de 10 mil millones de soles, fue provocado por una estrella que está siendo absorbida lentamente por este coloso cósmico.

El hallazgo fue publicado en la revista Nature Astronomy y podría contribuir al entendimiento del comportamiento y formación de estos objetos astronómicos extremos, cuyo entorno sigue siendo objeto de investigación.

Un destello cósmico visible desde hace años

La llamarada fue identificada inicialmente en 2018 a través del Observatorio Transitorio de Zwicky, en California, y, según los científicos, aún es visible, aunque va desvaneciéndose gradualmente a medida que la estrella es engullida.

Los investigadores creen que la fuente del destello es una estrella entre 30 y 200 veces más masiva que el Sol, que fue atrapada por la gravedad de un agujero negro con una masa estimada en 300 millones de veces la del Sol.