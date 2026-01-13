¿Agua en la Luna? Esta imagen de la NASA podría cambiarlo todo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque durante siglos se pensó que la Luna era completamente seca, investigaciones recientes y no tan recientes de la NASA revelan lo contrario. Misiones como Clementine en 1994 y Lunar Prospector en 1998 ya mostraban signos de agua congelada en su superficie.

La clave está en la presencia de hidrógeno en altas concentraciones, detectado por estas misiones en la región del polo sur lunar. Este elemento sugiere la posibilidad de depósitos de hielo, una noticia que podría transformar el futuro de la exploración espacial.

“La visualización de los datos muestra potenciales zonas de hielo, especialmente en áreas que no reciben luz solar”, explicó la NASA en sus redes sociales.