¿Agua en la Luna? Esta imagen de la NASA podría cambiarlo todo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque durante siglos se pensó que la Luna era completamente seca, investigaciones recientes y no tan recientes de la NASA revelan lo contrario. Misiones como Clementine en 1994 y Lunar Prospector en 1998 ya mostraban signos de agua congelada en su superficie.
La clave está en la presencia de hidrógeno en altas concentraciones, detectado por estas misiones en la región del polo sur lunar. Este elemento sugiere la posibilidad de depósitos de hielo, una noticia que podría transformar el futuro de la exploración espacial.
“La visualización de los datos muestra potenciales zonas de hielo, especialmente en áreas que no reciben luz solar”, explicó la NASA en sus redes sociales.
Estas evidencias abren la puerta a nuevas misiones que podrían utilizar ese hielo como recurso para generar agua, oxígeno e incluso combustible en futuras bases lunares.
🛰️ ¿El siguiente paso? Confirmar la cantidad exacta de hielo y su accesibilidad para uso humano. Lo que es claro es que la Luna aún guarda secretos por descubrir.
SHA