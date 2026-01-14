Advierten por tormenta solar menor; podrían verse auroras y fallar satélites

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés), de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), emitió una alerta por tormenta geomagnética categoría G1 (menor), prevista para el próximo 17 de enero de 2026.

De acuerdo con el reporte emitido el 14 de enero a las 23:14 UTC, los días 15 y 16 de enero no se esperan alteraciones en el campo magnético terrestre. Sin embargo, para el 17 de enero se anticipa una tormenta geomagnética de nivel G1, que podría tener impactos leves.

Los efectos potenciales incluyen:

Fluctuaciones débiles en redes eléctricas.

Impactos menores en la operación de satélites.

Posible visibilidad de auroras en latitudes altas, como el norte de Michigan y Maine.

Este tipo de tormentas solares se produce por la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre, generando perturbaciones que pueden afectar ciertos sistemas tecnológicos sensibles.