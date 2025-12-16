Ciencia y Tecnología

Adiós al grupo sin drama: así puedes salir sin que te noten

WhatsApp ya permite salir de grupos sin notificación visible para todos
Solo los administradores sabrán que abandonaste el chat
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Salir de un grupo de WhatsApp parece una tarea sencilla, pero para muchos puede convertirse en un momento incómodo. ¿Quién no ha sentido la presión del infame mensaje “X salió del grupo”? Ese aviso discreto para algunos, pero escandaloso para otros, que marca una retirada y puede desatar desde memes hasta reclamos pasivo-agresivos.

La buena noticia es que la plataforma propiedad de Meta ahora permite abandonar un grupo sin que se notifique públicamente a todos los integrantes. Esta función, aunque discreta, no es del todo invisible.

Según la más reciente actualización, solo los administradores del grupo serán notificados cuando alguien decide marcharse. Es decir, si hay muchos participantes y pocos administradores, tu partida probablemente pase desapercibida… a menos que seas el alma del grupo.

Paso a paso para salir sin hacer ruido

  • Abre WhatsApp y entra al grupo que deseas dejar.

  • Toca el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha.

  • Selecciona “Más” y luego “Salir del grupo”.

  • WhatsApp te informará que solo los administradores sabrán que te fuiste.

  • Confirma la salida tocando “Salir”.

Si aún no estás seguro, también puedes elegir “Silenciar” o simplemente archivar el grupo, como medida temporal.

Esta mejora se alinea con la creciente demanda de usuarios que buscan más control sobre su presencia digital, y aunque no es 100% anónima, representa un paso importante hacia una mensajería más respetuosa de los espacios personales.

