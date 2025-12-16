Adiós al grupo sin drama: así puedes salir sin que te noten

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Salir de un grupo de WhatsApp parece una tarea sencilla, pero para muchos puede convertirse en un momento incómodo. ¿Quién no ha sentido la presión del infame mensaje “X salió del grupo”? Ese aviso discreto para algunos, pero escandaloso para otros, que marca una retirada y puede desatar desde memes hasta reclamos pasivo-agresivos.

La buena noticia es que la plataforma propiedad de Meta ahora permite abandonar un grupo sin que se notifique públicamente a todos los integrantes. Esta función, aunque discreta, no es del todo invisible.

Según la más reciente actualización, solo los administradores del grupo serán notificados cuando alguien decide marcharse. Es decir, si hay muchos participantes y pocos administradores, tu partida probablemente pase desapercibida… a menos que seas el alma del grupo.