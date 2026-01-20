¿Adiós a las televisiones Sony? TCL ahora tendrá el control sobre ellas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las compañías tecnológicas Sony y TCL anunciaron la firma de un memorando de entendimiento con el objetivo de establecer una alianza estratégica que podría derivar en la creación de una empresa conjunta dedicada al negocio de televisores y equipos de audio doméstico de Sony.

De acuerdo con lo informado por ambas empresas, de concretarse el acuerdo, TCL tendría una participación del 51%, mientras que Sony conservaría el 49%. La nueva compañía operaría a escala global y abarcaría todo el proceso del negocio, desde el desarrollo y diseño de productos, hasta su fabricación, ventas, logística y servicio al cliente.

Las compañías prevén iniciar las negociaciones para los acuerdos definitivos a finales de marzo de 2026. Sujeto a las autorizaciones regulatorias y otras condiciones habituales, se estima que la empresa conjunta comience operaciones en abril de 2027.

¿Cómo funcionará la alianza?

La estrategia busca combinar fortalezas clave de ambas firmas. Sony aportaría su tecnología de imagen y audio, así como su experiencia operativa y en la gestión de la cadena de suministro. Por su parte, TCL contribuiría con su tecnología avanzada de pantallas, su capacidad industrial, su presencia global y una cadena de suministro vertical altamente eficiente.