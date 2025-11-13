¿Adiós a las identificaciones físicas? Apple lanza Digital ID con verificación biométrica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple ha dado un paso más hacia la digitalización total de la identidad con la presentación de Digital ID, una nueva función en versión beta que permitirá a los usuarios de Estados Unidos almacenar su pasaporte y otros documentos oficiales directamente en Apple Wallet, la cartera virtual de sus dispositivos.

La herramienta promete transformar la forma en que las personas se identifican en aeropuertos, aplicaciones y comercios, al eliminar la necesidad de portar documentos físicos y reemplazarlos por una alternativa digital cifrada y protegida biométricamente.

Digital ID aprovecha la tecnología de Face ID, Touch ID y cifrado avanzado para garantizar que solo el propietario del dispositivo pueda acceder a su identificación. Apple asegura que los datos están encriptados y almacenados de forma segura dentro del ecosistema del iPhone o Apple Watch.

Por ahora, los usuarios podrán presentar su pasaporte digital en más de 250 puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), en aeropuertos de todo Estados Unidos. Basta con presionar dos veces el botón lateral del iPhone o Apple Watch, autenticarse con Face ID o Touch ID, y mostrar la identificación sin contacto.