¿Adiós a las identificaciones físicas? Apple lanza Digital ID con verificación biométrica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple ha dado un paso más hacia la digitalización total de la identidad con la presentación de Digital ID, una nueva función en versión beta que permitirá a los usuarios de Estados Unidos almacenar su pasaporte y otros documentos oficiales directamente en Apple Wallet, la cartera virtual de sus dispositivos.
La herramienta promete transformar la forma en que las personas se identifican en aeropuertos, aplicaciones y comercios, al eliminar la necesidad de portar documentos físicos y reemplazarlos por una alternativa digital cifrada y protegida biométricamente.
Digital ID aprovecha la tecnología de Face ID, Touch ID y cifrado avanzado para garantizar que solo el propietario del dispositivo pueda acceder a su identificación. Apple asegura que los datos están encriptados y almacenados de forma segura dentro del ecosistema del iPhone o Apple Watch.
Por ahora, los usuarios podrán presentar su pasaporte digital en más de 250 puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), en aeropuertos de todo Estados Unidos. Basta con presionar dos veces el botón lateral del iPhone o Apple Watch, autenticarse con Face ID o Touch ID, y mostrar la identificación sin contacto.
El proceso para activar esta identificación digital es simple pero seguro. Se requiere escanear la página del pasaporte físico, subir una selfie y realizar movimientos faciales para verificación biométrica. Una vez validado, el documento queda integrado en Wallet.
Apple ya permitía guardar licencias de conducir e identificaciones estatales, pero con esta expansión al pasaporte, la visión de una “cartera completamente digital” está más cerca. La compañía prevé que en el futuro se pueda usar Digital ID para verificar edad, identidad en sitios web, y hacer compras restringidas, todo sin mostrar documentos físicos.
Para acceder a Digital ID, se necesita un iPhone 11 o posterior con iOS 26.1, o un Apple Watch Series 6 o posterior con watchOS 26.1. El dispositivo debe estar configurado en región Estados Unidos y tener activada la autenticación en dos pasos.
Aunque Digital ID es un avance, los viajes internacionales aún requerirán pasaporte físico, ya que la adopción global dependerá de acuerdos con gobiernos y organismos internacionales.
mrh