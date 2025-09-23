¡Adiós a las barreras! WhatsApp lanza función para traducir mensajes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- WhatsApp presentó una nueva función llamada ‘Traducir’, pensada para eliminar barreras de idioma y mejorar la experiencia de comunicación entre sus más de 3 mil millones de usuarios en 180 países.
Con esta herramienta, los usuarios podrán traducir mensajes directamente desde el chat, ya sea en conversaciones individuales, grupos o incluso en las actualizaciones de Canales.
Al recibir un mensaje en otro idioma, bastará con seleccionarlo, presionar la opción ‘Traducir’ y elegir el idioma deseado. La función estará disponible tanto para dispositivos Android como iPhone, aunque con algunas diferencias:
En Android, además de la traducción manual, los usuarios podrán activar la traducción automática de todo un hilo de conversación, permitiendo que todos los mensajes entrantes se traduzcan de forma instantánea.
En iPhone, la función estará disponible en más de 19 idiomas, mientras que en Android se ofrecerá inicialmente en seis idiomas: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe.
Una de las características más destacadas de esta nueva herramienta es que fue diseñada con un enfoque en la protección de la privacidad. Las traducciones se realizan directamente en el dispositivo del usuario, por lo que WhatsApp no tiene acceso a los contenidos traducidos.
Esta nueva función llega en un momento donde las plataformas de mensajería buscan facilitar la comunicación global sin sacrificar seguridad ni privacidad.
mrh