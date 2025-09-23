¡Adiós a las barreras! WhatsApp lanza función para traducir mensajes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- WhatsApp presentó una nueva función llamada ‘Traducir’, pensada para eliminar barreras de idioma y mejorar la experiencia de comunicación entre sus más de 3 mil millones de usuarios en 180 países.

Con esta herramienta, los usuarios podrán traducir mensajes directamente desde el chat, ya sea en conversaciones individuales, grupos o incluso en las actualizaciones de Canales.

Al recibir un mensaje en otro idioma, bastará con seleccionarlo, presionar la opción ‘Traducir’ y elegir el idioma deseado. La función estará disponible tanto para dispositivos Android como iPhone, aunque con algunas diferencias: