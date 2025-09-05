Activa los mensajes efímeros en WhatsApp paso a paso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te preocupa que alguien más pueda leer tus conversaciones de WhatsApp, la opción de mensajes efímeros es la herramienta que estabas buscando. Esta función permite que los mensajes desaparezcan automáticamente después de cierto tiempo, brindando mayor control sobre tu privacidad.

La función, disponible tanto en chats individuales como grupales, se puede configurar para que los mensajes se eliminen a las 24 horas, 7 días o 90 días después de ser enviados. Cabe destacar que solo afecta a los mensajes nuevos; el historial previo permanecerá intacto.