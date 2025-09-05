Activa los mensajes efímeros en WhatsApp paso a paso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te preocupa que alguien más pueda leer tus conversaciones de WhatsApp, la opción de mensajes efímeros es la herramienta que estabas buscando. Esta función permite que los mensajes desaparezcan automáticamente después de cierto tiempo, brindando mayor control sobre tu privacidad.
La función, disponible tanto en chats individuales como grupales, se puede configurar para que los mensajes se eliminen a las 24 horas, 7 días o 90 días después de ser enviados. Cabe destacar que solo afecta a los mensajes nuevos; el historial previo permanecerá intacto.
1. Activación general (para todos los chats nuevos):
Abre WhatsApp y ve a "Ajustes".
Selecciona "Privacidad" y luego toca en "Duración predeterminada".
Elige el tiempo en que deseas que desaparezcan los mensajes (24 horas, 7 o 90 días).
Para aplicarlo en chats existentes, deberás activarlo manualmente en cada uno.
2. Activación en un chat específico:
Abre el chat deseado.
Toca el nombre del contacto o grupo.
Selecciona "Mensajes temporales" y presiona "Continuar" si aparece.
Escoge el tiempo de desaparición y confirma.
En ambos casos, puedes desactivar la función cuando lo desees. Solo recuerda que esto no elimina mensajes anteriores, sino que empieza a aplicarse desde el momento de activación.
WhatsApp aclara que esta medida mejora la privacidad, pero no impide que los usuarios hagan capturas de pantalla o reenvíen los mensajes antes de su desaparición.
RPO