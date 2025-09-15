Activa el "modo Viva México" en tu WhatsApp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las celebraciones patrias ya se sienten en el aire. Calles adornadas con los colores verde, blanco y rojo, antojitos típicos en cada esquina y preparativos familiares para conmemorar el Grito de Independencia. Este año, también puedes gritar “¡Viva México!” desde tu celular, gracias al popular “modo Viva México” de WhatsApp.

Aunque no se trata de una función oficial, el “modo Viva México” consiste en configurar fondo de chats, teclado e ícono de la app con elementos alusivos a nuestras fiestas patrias, creando una experiencia visual que celebra el orgullo de ser mexicano.