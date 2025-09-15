Activa el "modo Viva México" en tu WhatsApp
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las celebraciones patrias ya se sienten en el aire. Calles adornadas con los colores verde, blanco y rojo, antojitos típicos en cada esquina y preparativos familiares para conmemorar el Grito de Independencia. Este año, también puedes gritar “¡Viva México!” desde tu celular, gracias al popular “modo Viva México” de WhatsApp.
Aunque no se trata de una función oficial, el “modo Viva México” consiste en configurar fondo de chats, teclado e ícono de la app con elementos alusivos a nuestras fiestas patrias, creando una experiencia visual que celebra el orgullo de ser mexicano.
Paso 1: Cambia el ícono de WhatsApp
¿Te imaginas ver un águila sobre un nopal cada vez que buscas el ícono de WhatsApp? Es posible con Nova Launcher, una aplicación para Android que permite personalizar íconos:
Descarga una imagen cuadrada con temática patria.
Instala Nova Launcher desde Google Play.
Mantén presionado el ícono de WhatsApp y selecciona “Editar”.
Cambia la imagen desde tu galería.
¡Listo! Ahora tu WhatsApp luce más mexicano que nunca.
Paso 2: Personaliza el fondo del teclado
El teclado es tu espacio de conversación diaria. ¿Por qué no adornarlo con los colores de México?
Descarga una imagen horizontal con motivos patrios.
Abre un chat de WhatsApp y toca la barra de texto.
Presiona el engrane junto al teclado > “Tema” > “Mis temas”.
Selecciona la imagen, ajusta brillo y bordes.
Guarda los cambios y comienza a escribir al puro estilo mexicano.
Paso 3: Decora tus chats con imágenes patrias
Para cerrar con broche de oro, cambia el fondo de tus conversaciones:
Descarga una imagen vertical de héroes patrios o banderas.
Ve a WhatsApp > “Ajustes” > “Chats” > “Fondo de pantalla”.
Elige “Mis fotos” y selecciona la imagen.
Ajusta y selecciona “Establecer fondo de pantalla”.
Puedes aplicar un fondo para todos tus chats o uno distinto por contacto. ¡Tú decides!
En estas fiestas patrias, dejarse llevar por el espíritu del 15 y 16 de septiembre también puede hacerse desde la tecnología. Y con el “modo Viva México”, tu WhatsApp se convierte en una extensión festiva de tu amor por México.
Una forma más de celebrar nuestras raíces… desde la palma de la mano.
RPO