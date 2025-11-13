Aclaran en NL: Nvidia no pondrá dinero, pero sí tecnología para centro de IA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Emmanuel Loo, secretario de Economía de Nuevo León, confirmó que la alianza con la empresa Nvidia para el desarrollo de un centro de datos ecológico de inteligencia artificial sigue vigente, aunque aclaró que no habrá inversión directa por parte de la tecnológica.

La declaración surge luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunciara públicamente una “inversión millonaria” de Nvidia en la entidad, información que fue desmentida por la propia empresa.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el titular de la Secretaría de Economía explicó que Nvidia no pondrá capital, pero sí participará con tecnología, capacitación y acompañamiento técnico en el proyecto, aportando su ecosistema de inteligencia artificial.