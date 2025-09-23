¿A qué hora y dónde ver el State of Play de PlayStation en México?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el reciente Nintendo Direct, ahora es turno de PlayStation, que este 24 de septiembre presentará un State of Play con las próximas novedades que llegarán a PS5.

El evento tendrá una duración aproximada de 35 minutos y mostrará avances de títulos desarrollados tanto por PlayStation Studios como por compañías de terceros e indies.

El anuncio más destacado será el primer gameplay de Saros, el nuevo proyecto del estudio Housemarque, responsables de Returnal. Hasta ahora, lo único mostrado fue un tráiler cinemático durante los Game Awards 2024.