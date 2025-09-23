¿A qué hora y dónde ver el State of Play de PlayStation en México?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el reciente Nintendo Direct, ahora es turno de PlayStation, que este 24 de septiembre presentará un State of Play con las próximas novedades que llegarán a PS5.
El evento tendrá una duración aproximada de 35 minutos y mostrará avances de títulos desarrollados tanto por PlayStation Studios como por compañías de terceros e indies.
El anuncio más destacado será el primer gameplay de Saros, el nuevo proyecto del estudio Housemarque, responsables de Returnal. Hasta ahora, lo único mostrado fue un tráiler cinemático durante los Game Awards 2024.
Entre las posibles sorpresas también se especula la presencia de:
Resident Evil Requiem, la siguiente entrega de la saga de Capcom.
Avances de Intergalactic y Ghost of Yotei, producciones de PlayStation Studios.
Rumores sobre un nuevo God of War de Santa Monica Studio, aunque sin confirmación oficial.
El State of Play será transmitido en vivo desde las 3:00 p.m. (hora del centro de México) a través del canal oficial de PlayStation y mediante la cobertura especial de 3DJuegos LATAM.
Este evento se perfila como uno de los más importantes del año para la compañía, justo antes de la celebración de los Game Awards 2025, donde también suelen revelarse grandes sorpresas de la industria de los videojuegos.
